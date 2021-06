Une paille jugée efficace par des scientifiques contre le hoquet

Vous connaissez sûrement de nombreux remèdes de grand-mère contre le hoquet, qui sont plus ou moins efficaces. Vous avez sûrement essayé de retenir votre respiration, de vous faire peur ou encore de boire un grand verre d'eau, mais selon des scientifiques, le plus efficace serait de boire dans une paille.

Un dispositif de paille en plastique nommé "Hiccway", et vendu pas moins de 16 euros (14 livres sterling), a été évalué par une équipe de chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans le Journal of the American Medical Association (JAMA Open Network), rapporte le Guardian. Selon eux, le Hiccway a arrêté le hoquet dans 92% des cas, et était noté favorablement dans 90% des cas par rapport à d'autres remèdes utilisés.

Le principe du gadget est de demander un effort à la personne pour aspirer l'eau, ce qui va contracter le diaphragme et mener à la fermeture de l'épiglotte, une partie cartilagineuse située au niveau du larynx. C'est le dysfonctionnement de ces deux organes qui provoquerait le hoquet, et le fait de forcer l'inspiration permettrait de réguler le mécanisme.

Pour cette étude, 290 personnes ont testé le Hiccway et rempli un questionnaire à l'issue. Les scientifiques soulignent que leur étude pourrait être biaisée par l'absence de groupe de contrôle (un groupe qui n'aurait pas testé l'appareil, et témoignerait de ses symptômes), et la nature subjective de la notation du Hiccway.