"Une leçon de vie" : sorti de l'hôpital, le député Jean-Luc Reitzer témoigne

Le député LR du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer, premier parlementaire officiellement atteint par le coronavirus, est rentré chez lui il y a deux semaines. Après avoir frôlé la mort, il revient sur cette "leçon de vie" dans un long entretien au journal L'Alsace.

Après des premiers symptômes dès fin février, il a passé deux mois et demi à l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse, dont quatre semaines dans le coma. Son pronostic vital a été engagé à deux reprises. Jean-Luc Reitzer a enfin pu rentrer chez lui, à Altkirch, mi-mai, mais il a perdu 20 kilos et reste en convalescence, "au moins jusqu'à la prochaine session parlementaire de septembre".

"Pour un homme, vous savez, c'est une leçon de vie. Mais je ne voulais pas mourir, j'ai encore des choses à faire", confie-t-il au quotidien régional. De ses semaines dans le coma, le député dit ne se souvenir "de rien, hormis de cauchemars".

Ensuite, "il a fallu tout réapprendre, à marcher, à boire, à manger, tenir debout, tous mes muscles avaient fondu. Je voulais m'en sortir, ça a progressé petit à petit. (...). J'ai douté, voire déprimé", raconte-t-il.

"Revaloriser la situation des personnels soignants"

Interrogé sur les conséquences de cette épreuve sur son action politique, il répond qu'"il faudra absolument revaloriser la situation des personnels soignants". "Il faut qu'on arrête de dire moins de médecins, moins de dépenses. (...) Mais c'est une action à long terme pour que (les médecins) aient envie de revenir dans les petits établissements", souligne-t-il.

"Quand vous n'avez plus de contact avec l'extérieur, plus de téléphone, pas de visite, qu'une infirmière vous caresse doucement le bras et vous encourage, on est très touché", témoigne encore le député. Il juge aussi "nécessaire que la politique prenne à nouveau le dessus sur l'administratif" dans un "pays suradministré".

Par ailleurs, Jean-Luc Reitzer dément la rumeur selon laquelle il aurait participé au rassemblement évangélique qui s'est tenu à Mulhouse courant février et dont plusieurs dizaines de participants, venus de toute la France, sont tombés malades.