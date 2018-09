publié le 07/09/2018 à 11:41

Une maladie qui touche 12 millions de personnes, soit un Français sur cinq. Selon l'étude MyMigraineVoice, réalisée par Novartis, près de 50% des migraineux estiment leur douleur incomprise. Intolérance à la lumière ou au bruit, nausées, douleur au niveau des tempes... Cette maladie neurologique peut s'avérer très handicapante au quotidien. Au point que 86% des personnes qui en souffrent, changent leurs plans à cause de leur migraine.



C'est notamment le cas d'Angélique, une mère de famille. "Je travaille sur ordinateur et il m'arrive parfois de ne pas réussir à lire les fichiers. Dès qu'on me demande quelque chose, je ne suis plus opérationnelle. Je suis obligée d'être dans le noir", confie-t-elle. Bien que la méditation et l'hypnose soient recommandées pour soulager ces douleurs, aucun traitement n'existe encore.

La recherche est toutefois en plein boom. L'Agence américaine du médicament (FDA) a approuvé un traitement destiné à prévenir les migraines sévères. Baptisé Aimovig, il serait administré par les patients eux-mêmes, à l'aide d'un stylo à injection. Une approche novatrice, qui pourrait bientôt arriver en France. Fin août, le traitement a reçu une autorisation de mise sur le marché européen.