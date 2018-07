Travailler à un étage élevé amoindrit la capacité de décision

publié le 14/07/2018 à 07:57

Une étude très sérieuse montre que plus l'on travaille dans un bureau à un étage élevé, plus notre capacité de décision est faible, voire mauvaise. Pourquoi tous les bureaux de PDG sont-ils au dernier étage ?



L'étude a été réalisée dans les milieux financiers, où beaucoup de bêtises ont été faites ces dernières années. Les chercheurs ont découvert que quand les gens étaient à des étages élevés, ils prenaient des décisions de plus en plus risquées par rapport à l'étage. Ceux qui étaient en bas avaient les pieds sur terre et ceux qui étaient très haut, planaient parce qu'ils étaient au-dessus de tout le monde.

Les chercheurs ont vu la corrélation entre le dirigeant qui plantait la société en étant au sommet de sa tour et les gens terre-à-terre qui étaient à des étages inférieurs. Cette étude montre également que la hauteur d'un building peut aussi changer, par exemple, notre perception des couleurs.

Classiquement, on met toujours un dirigeant en haut de l'établissement mais, à la lumière de cette étude, il faudrait peut-être déplacer son bureau au sous-sol. Une vraie révolution en France !