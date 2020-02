Toulouse : un CHU propose 100 euros à des volontaires pour passer une IRM

publié le 25/02/2020 à 12:22

Faire avancer la science dans le domaine des AVC et recevoir une compensation de 100 euros. Telle est la proposition faite par l'hôpital toulousain de Rangueil et le laboratoire Inserm. Dans le cadre d'une étude sur l'Accident vasculaire cérébral (AVC), un appel à volontaires a été lancé.

Selon La Dépêche du midi, des femmes et hommes âgés entre 45 et 77 ans sont recherchés afin de participer à une étude. Pour cela, il faudrait au'il n'aient jamais subi d'AVC, pour comparer leur activité cérébrale avec des personnes ayant déjà vécu cet accident.

Dans le cadre de ce projet, les volontaires devront subir une visite médicale de 2h30, ainsi qu'une Imagerie à raisonance magnétique (IRM). Et c'est au terme de ce processus que la récompense sera remise. Le journal régional rappelle qu'un AVC survient en France toute les 4 minutes, et que c'est la première cause de handicap acquis à l'âge adulte.

Les personnes souhaitant participer à l'étude peuvent se manifester via cette adresse courriel : volontaires.tonic@inserm.fr