Tardigrade, turritopsis nutricula... Certains animaux ne meurent jamais

publié le 26/02/2017 à 08:28

Avec 93% de gênes communs avec l'homme, le rat taupe nu, champion du monde de la longévité, vit 30 ans alors qu'une souris vit environ deux ans : c'est comme si l'homme vivait 600 ans en bonne santé. Les tardigrades sont au moins aussi fascinant. Ces tout petits animaux, appelés "oursons d'eau", font à peu près 1 à 1,5 millimètres. Ils sont constitués de 8 pattes, d'une tête, se promènent sur les mousses que l'on trouve un peu partout sur la planète, et possèdent des caractéristiques incroyables : un homme est tué en radiation avec 500 rad - le rad étant l'unité de mesure de la radiation - , il faut 570.000 rad pour mettre à mal un tardigrade, qui par ailleurs résiste à tous les produits toxiques et peuvent rester sans eau et sans nourriture pendant plus de 10 ans.



Un tardigrade supporte une amplitude de températures allant de -572°C à +150°C. Et lorsque l'on monte la température, il vide l'eau de son corps, se déshydrate... et l'on peut le garder 1.000 ans de la sorte. En plus d'être quasiment indestructible, le tardigrade est un champion au lit : il copule toute la journée. Comme cet animal fascinant, certaines espèces passent au travers de la mort. C'est par exemple le cas d'une méduse - la turritopsis nutricula qui elle ne meurt jamais. Il suffisait d'observer les animaux pour constater que certains ont déjà trouvé la parade par rapport à la mort.