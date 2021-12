Sports d'hiver : qu'est-ce que le "syndrome du deuxième jour" ?

Quel plaisir de pouvoir retrouver les pistes après une nouvelle année marquée par l'épidémie de Covid-19. La fermeture des remontées mécaniques avait rendu la pratique du ski ou encore du snowboard particulièrement compliquée en 2020. Cet hiver, elles restent ouvertes mais attention à ne pas se blesser après avoir passé près de deux ans sans skier.

Excités à la vue d'une piste, beaucoup vont dépasser leurs limites dès le premier jour à la montagne. Après une journée éprouvante, ceux-là vont rentrer se reposer avant de réitérer le lendemain mais attention. Le deuxième jour au ski est souvent à l'origine de nombreuses fractures et autres blessures musculaires, rappellent nos confrères de Midi Libre.

Ce phénomène est appelé le "syndrome du deuxième jour". Après une première journée intense, la fatigue n'est pas forcément absorbée le lendemain, d'autant plus pour ceux qui ne pratiquent pas une activité physique régulière. Alors, votre corps se fatigue beaucoup plus vite, répond moins vite à votre cerveau et un accident arrive très vite.

Pour éviter ce syndrome, il est recommandé de se contenir le premier jour, de s'échauffer mais aussi de bien s'hydrater avant de partir sur les pistes. Enfin, en cas de fatigue, mieux vaut choisir une piste plus facile pour éviter tout danger.