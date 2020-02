Sports d'hiver : comment réagir en cas d'accident de ski ?

publié le 17/02/2020 à 09:45

Chaque année, quelques 150.000 personnes reviennent de leur semaine de ski le bras en écharpe, le genou à l’envers ou le poignet dans le plâtre. Personne ne peut jurer que ça ne lui arrivera jamais, même si je souhaite à tout le monde d’y échapper. Mais j’ai vu tellement de gens paniquer sur les pistes, après un accident, que je voudrais, à froid, leur donner quelques conseils qui rendront les choses un peu moins pénibles et un peu plus efficaces…

Si vous tombez et que vous n'arrivez plus à vous lever, la première chose à faire, c’est de déchausser et de planter ses skis en croix dans la neige, en amont de l’endroit où se trouve la victime. Un seul accident, c’est suffisant… Deuxième chose à faire : appeler les secours de la station, et le numéro, vous l’avez sur vous ! Il est inscrit sur votre forfait. Vous l’avez peut-être même 2 fois, ce numéro, parce qu’il figure aussi sur le plan des pistes que vous avez possiblement dans votre poche. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier avant de chausser les skis chaque matin. Au moins, vous saurez où regarder en cas de besoin.

S'il n'y pas de réseau, composez le 112

S’il n’y a pas de réseau, je compose le 112. C’est le numéro d’urgence dans toute l’Europe et il est toujours accessible. Où que vous soyez, vous serez mis en relation avec un service qui saura comment réagir. Donc, je répète : le 112. Ensuite, je fais attention à ce que je dis et dans quel ordre je le dis, car parfois l’émotion fait qu’on se mélange les pinceaux et qu’on manque de clarté.

Les secouristes ont besoin de savoir : premièrement, le nom de la piste où vous vous trouvez, le numéro de la balise la plus proche, on en trouve environ tous les 100 mètres sur les pistes. Ensuite, il faut indiquer aux secouristes le nom, le prénom, l’âge et le sexe de la victime, l'endroit où elle a mal et enfin les circonstances de l’accident. Est-ce que c’est une chute ? Une collision ? À vive allure ou pas ?

Couvrez la victime pour éviter l'hypothermie

En attendant l'arrivée des secours, si la personne est inconsciente, vous la mettez en PLS, en Position Latérale de Sécurité. Après, le risque, c’est l’hypothermie, car au contact de la neige, le corps se refroidit rapidement. Il faut donc protéger la victime. Utilisez ce que vous avez sous la main : votre blouson, votre écharpe, ce que vous voulez, de manière à ce que le corps de la victime soit le moins possible en contact avec la neige.

Enfin, quand les secours arrivent, si la victime est un inconnu à qui vous avez porté secours, ne vous éclipsez pas sans demander la permission aux secouristes. Ils pourraient avoir besoin d’un complément d’informations que vous seul pourrez leur donner, puisque vous avez été témoin de l’accident. Voilà. Vous savez tout. En espérant que ça ne vous servira à rien.