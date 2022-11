Sommeil : horaires, siestes, bons réflexes... Comment optimiser son repos ?

De plus en plus de Français souffrent de troubles du sommeil

Le temps moyen de sommeil des Français est d'un peu moins de 6h55 par nuit et par personne. "C'est quand même historique", fait remarquer François Duforez, médecin du sport et du sommeil. Le praticien au centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu explique que c'est la première fois depuis que les statistiques sur le sommeil existent, que le temps moyen descend en dessous des 7 heures en France.

"Théoriquement, l'espèce humaine, pour bien dormir, devrait dormir huit heures", ajoute le spécialiste. Et de noter le fait que dans la population occidentale, la tendance est à la réduction du temps de sommeil. Quelles sont donc les astuces pour bien, ou mieux dormir ? Le médecin indique qu'en premier lieu, "un bon dormeur c'est quelqu'un qui sait bien gérer sa dette de sommeil". Pour cela, il faut aménager son espace de manière à optimiser son repos, selon le temps disponible.

Concernant les limites de fatigue à ne pas dépasser pour éviter de mettre sa santé en péril, François Duforez préfère plutôt parler de "somnolence" : "S'endormir dans une tâche répétitive, comme en voiture. 30% des accidents sur l'autoroute sont liés à la somnolence au volant", un effet de la fameuse "dette de sommeil", souligne-t-il.

On n'est pas obligés de dormir pour faire la sieste. François Duforez

Afin de prévenir les accidents, il faut prêter attention aux signaux envoyés par le corps : bâillements prononcés, impressions d'une température corporelle plus basse, les yeux qui piquent… Quant aux siestes, celles-ci sont bel et bien des moments clés à ne pas négliger. Privilégiez donc un temps de repos de 10 à 40 minutes dans la journée. Contrairement aux idées reçues, "on n'est pas obligés de dormir pour faire la sieste", a rappelé François Duforez. Fermer les yeux, respirer de manière apaisée, permet déjà au cerveau d'aller chercher ce dont il a besoin, indique le médecin.

Programmer son temps de sieste à l'avance aiderait même le cerveau à ralentir en conséquence. "Il faudrait apprendre aux gens à faire la sieste, à l'école, dans les universités, dans les entreprises... C'est le meilleur moyen d'être productif [...]. La régularité des horaires fait de bons dormeurs", a de nouveau expliqué François Duforez. Un rythme à adapter en fonction de nos besoins et capacités personnelles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info