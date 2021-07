Sexe : Yolande et Bernard, une vie sexuelle épanouie à 60 ans

Quand Yolande a rencontré Bernard, elle avait 65 ans et lui 59. Ils sont immédiatement tombés amoureux... Très vite, ils ont commencé une relation passionnée. "Au début, on était comme des gamins, comme des ados qui tombent amoureux", se souvient Bernard dans Les Couples au lit. "Il y a eu une période très fougueuse".

Pour leur première fois, Bernard n'a pas lésiné sur les moyens. "Bernard m'a invitée dans ce très beau château, à côté de Chantilly... Magnifique !" raconte Yolande. Puis, il a pris les choses en main. "C'était tellement bon ! Dans ces cas-là, vous ne pensez même plus à vos petites rides, vos petits plis et tout ce que vous voulez... Vous vous laissez faire. Vous êtes dans la sensation que l'autre vous gâte. Il vous voit avec des yeux d'amour."

Une première fois inoubliable qui n'est pas le lot de tout le monde. Pour autant, pas de panique si ça se passe mal, rassure le sexologue Gilbert Bou Jaoudé. "Je pense que ça influence très peu la suite, explique-t-il. Parce que au moment où on est arrivé à cette relation intime, à cette fameuse première fois, c'est qu'il y a déjà eu un minimum de contacts avant et que, consciemment ou inconsciemment, on a déjà un tout petit peu repéré si cette personne pourrait correspondre ou non à mon schéma."

On a passé l'âge d'aller dans le foin ! Bernard

Depuis, Yolande et Bernard ont aussi dû trouver un équilibre. "Bernard, y'aurait tout le temps, tous les jours, y'a pas de souci, explique Yolande. Personnellement, j'ai beaucoup plus de plaisir tendre le matin."

Et puis, avec l'âge, on ne peut plus être aussi insensé ! "La différence, c'est que Yolande a fait du yoga pas moi et donc qu'il y a des positions qui ne sont pas adaptées du tout..." ironise Bernard. "On a passé l'âge d'aller dans le foin !" Il insiste : leur relation repose sur bien plus que la sexualité. Faire l'amour, c'est un "cadeau en plus", conclut-il.

