Tout le monde possède un téléphone portable, mais cet objet fait beaucoup de dégâts, estime Frédéric Saldmann. Les scientifiques se sont même penchés dessus. Quand un couple est au restaurant, le simple fait de laisser poser son téléphone sur la table fait que d'un coup la relation peut être perturbée. Cela signifie que n'importe quelle personne qui appelle sera plus importante que la personne qui est en face, et, à terme, cela peut créer un sentiment profond de solitude, d'anxiété et de tristesse.



Donc pour profiter de quelqu'un, il faut être intensément avec l'autre, et donc sans portable. On s'est également aperçu que le téléphone cassait la créativité parce que le fait de recevoir sans arrêt des messages ne laisse pas le temps de se ressourcer, de rêver un tout petit peu, de réfléchir. On perd donc de l'énergie, de la créativité.

Autre problème : les gens qui tripotent leur téléphone portable en se couchant ont forcément plus de mal à s'endormir car l'écran déclenche une stimulation lumineuse au niveau du cerveau, qui maintient éveillé. Idéalement, il ne faudrait pas le garder dans sa chambre. Mais, si c'est inévitable, il faudrait au moins baisser la luminosité de son écran de portable.

Alors que le téléphone portable est entré dans nos vies, des questions persistent : est-ce dangereux de le porter aux oreilles ? On ne sait pas, mais dans tous les cas il vaut mieux équilibrer, en le mettant 50% du temps à l'oreille gauche, et 50% du temps à l'oreille droite. Le conseil le plus important est de profiter des autres qui sont autour de nous plutôt qu'être tout le temps sur cette machine. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un écran, qui fait écran aux autres.