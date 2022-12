Santé mentale : qu'est-ce que la règle des 3-30-300 ?

De nombreuses études ont montré à quel point la nature nous fait du bien. Le contact avec la nature améliore notre condition physique, mais aussi notre santé mentale. Si on est citadin, le fait d’habiter près d’espaces verts est bénéfique. Des chercheurs de l’Institut pour la santé globale de Barcelone viennent de montrer que pour en profiter au mieux, il faudrait respecter la règle des 3-30-300.

Selon eux, il ne faut jamais se tenir loin de la nature pour se sentir bien. Ils ont donc essayé de quantifier notre besoin d’espaces verts à proximité. Ce qu’ils ont nommé la règle des 3-30-300. Cela consiste à pouvoir voir 3 arbres de son logement, à vivre dans un quartier où il y a environ 30% d’espace arboré, et à habiter à moins de 300 mètres d’un parc ou d’une forêt. Si vous avez l’intention de déménager, voici la règle qui permet, selon les chercheurs, d’avoir une meilleure santé psychologique.

Moins de recours aux tranquillisants et aux somnifères

Au début, cette règle était empirique et ils l’ont testée. Ils ont interrogé plus de 3000 habitants de Barcelone sur leur état de santé mentale en rapport avec leurs conditions de vie et leur proximité avec la nature. Moins de 5% des Barcelonais remplissaient les conditions de la règle des 3-30-300 mais ce sont eux qui avaient la meilleure santé mentale, recouraient le moins aux tranquillisants ou aux somnifères.

Cette étude confirme que le fait de vivre dans un environnement paisible et vert renforce le sentiment de bien-être.



Les espaces verts réduisent le stress. Dans le brouhaha des villes, ce sont souvent des endroits plus calmes. Ils permettent d’avoir une meilleure hygiène de vie, de faire plus facilement de l’exercice physique qui est, lui aussi, un formidable antistress. En plus ils contribuent à réduire la pollution de l’air et limitent les températures extrêmes.

Le simple fait de regarder la nature apaise

L’étude montre l’importance de simplement pouvoir regarder la nature de chez soi notamment les arbres. Cela explique pourquoi pendant les confinements liés à la pandémie de Covid-19, les personnes qui n’avaient pas accès à la nature ont particulièrement souffert psychologiquement. Et cela rejoint les conclusions d’études précédentes qui ont montré que des salariés installés près de fenêtre donnant sur de la verdure étaient plus motivés et que des élèves avaient de meilleurs résultats.



Les espaces verts, bleus et blancs, sources de bien-être

Le fait d’être à proximité d’un environnement naturel, que ce soit des espaces verts ou bleus, comme la mer, un lac, un fleuve… augmente la sensation de bien-être.



Des chercheurs anglais qui ont géolocalisé plus de 20 000 participants avec leur smartphone ont mis en évidence qu’ils étaient plus heureux dans les environnements naturels, quels qu’ils soient. Et récemment, des chercheurs polonais ont montré que passer du temps dans les espaces blancs, comprenez enneigés, étaient également bénéfiques. En somme, quelle que soit la météo, il y a toujours des avantages pour notre bien-être psychologique à être à l’extérieur, dans la nature.

