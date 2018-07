Santé : comment ménager son pancréas

Les Français font de plus en plus attention à leur santé à travers leur alimentation (illustration)

publié le 29/10/2017 à 08:15

Le pancréas est une petite glande très profondément enfouie à l'intérieur du corps, mesurant environ en moyenne 15 centimètres sur 3 et pesant autour de 50 grammes. Ce petit organe est pourtant indispensable à notre survie, puisqu'il permet de sécréter l'insuline et de digérer les graisses. Trop sollicitée, cette glande ne va plus pouvoir jouer son rôle.



Ce qui va notamment avoir des effets négatifs sur notre pancréas est avant tout une trop grande consommation de sucre. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans a déjà consommé en moyenne plus de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Il fait par conséquent privilégier les aliments qui ont un index glycémique bas. Un avocat, par exemple, ne fera pas sécréter d'insuline au pancréas, contrairement à un melon.

Les aliments peu sucrés sont donc à mettre en tête de liste si vous souhaitez épargner votre pancréas. Réduire sa consommation de boissons alcoolisées et celle d'aliments gras sont aussi des conditions indispensables à un bon fonctionnement de cette glande. Le cancer du pancréas, redoutable s'il n'est pas traité à temps, peut cependant se soigner s'il est détecté suffisamment tôt. Quoi qu'il en soit, il faut avant tout avoir une alimentation modérée et ne pas trop tirer sur la corde. Ainsi, votre pancréas pourra remplir son rôle, sans risque de saturation.