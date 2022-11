Santé : comment éviter le risque de transmission des maladies d'hiver ?

La saison hivernale arrive dans moins d'un mois. Mais le froid est déjà bien présent et il s'installe de plus en plus dans notre quotidien. Résultat, le risque de tomber malade augmente. Vice-présidente de Médecin généraliste de France (MGF), Margot Bayard, invitée de RTL ce mardi 23 novembre, est notamment favorable à l'utilisation massive de masques durant cette période.

"Il ne faut pas hésiter à remettre les masques. Avant la crise sanitaire, on n'avait pas du tout cette habitude en France, contrairement à d'autres pays", remarque Margot Bayard. La vice-présidente de MGF pense que les gestes barrières sont un bon moyen d'éviter les transmissions. "On a eu pendant deux ans une pandémie où on a été amené à utiliser des gestes barrières (...) il faut reprendre les bonnes habitudes".

Le lavage régulier des mains ou le fait de tousser dans son coude permettent de diminuer le risque de transmettre un rhume ou une toux à un autre individu. Les populations les plus fragiles ont un risque plus important d'avoir des maux à cause du froid. Margot Bayard appelle à les protéger. "Notre rôle, quand on n'a pas de problèmes de santé, c'est de protéger les populations les plus vulnérables", demande la vice-présidente de MGF.

