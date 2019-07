Sans gluten : pour Pâques, des cupcakes faciles au citron et à la rose

publié le 20/04/2019 à 10:08

La taille individuelle du cupcake permet de réussir très facilement ce gâteau en version sans gluten. Dans cette recette, le cupcake est également sans lactose, par l’utilisation d’une margarine de qualité qui lui donne une texture fondante ; la crème de décoration est à base de lait de coco.

La poudre d’amande lui apporte une qualité de protéine et surtout une délicate saveur. Le gâteau est simplement parfumé de vanille pour laisser l’arôme de la garniture prendre le dessus sous le palais. Les colorants naturels et bio utilisés dans cette recette sont à base de plante : le curcuma pour le jaune et betterave pour le rose.

Les colorants naturels sont désodorisés. Il est donc important de les parfumer aux saveurs délicates de citron et de rose.

Ingrédients :

Pour les cupcakes vanille :



- 50 g de poudre d’amande

- 95 g de farine de riz

- 90 g de fécule de maïs

- 1 cuillère à café de gomme xanthane

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel fin

- 170 g de sucre de canne blond en poudre

- 225 ml de lait (ici lait d’amande)

- 2 œufs

- 40 g margarine fondue

- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

- Des petits œufs en sucre ou des "jelly belly" et des petits oiseaux en papier pour décorer



Pour la crème au beurre parfumée citron et rose :



- 1 canette de lait de coco (précédemment laissée au frigo 24h)

- 150 g de sucre glace

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille

- Colorant alimentaire rose et jaune (j’utilise les colorants naturels bio sans gluten)

- ½ citron pour le zeste et quelques gouttes de jus frais

- 2 cuillères à café d’eau de rose

Les ingrédients pour les cupcakes sans gluten au citron et à la rose Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C

- Déposer les petits moules papier dans les cavités du moule à muffins

- Dans un bol, mélanger bien ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farine, fécule, gomme, bicarbonate, poudre à lever, sel, sucre en poudre



- Verser ce mélange dans le bol d’un mixeur



- Verser doucement le lait



- Ajouter les œufs préalablement battus ensemble à la fourchette, la margarine fondue, l’extrait de vanille



- Mixer jusqu’à obtenir une texture crémeuse, mais attention à ne pas trop mixer sinon les cupcakes ne "lèveront" pas



- Déposer la pâte dans les petits moules en papier : remplir au 3/4



- Cuire environ 18 minutes selon votre four. Une petite pique en bois doit pouvoir être insérée au centre d’un cupcake et ressortir séché

- Laisser refroidir 10 minutes dans la plaque à muffins, puis les sortir pour qu’ils refroidissent sur une grille

Pendant que les cupcakes refroidissent, préparer la crème :



- Ouvrir la canette de lait de coco laissé 24 heurs au réfrigérateur et séparer le lait compact et l'eau de coco, le lait s'étant solidifié avec le froid



- Déposer le lait solidifié dans un saladier et battre au mixeur électrique, comme pour monter de la crème fleurette

- Verser doucement le sucre glace

- Diviser cette crème dans deux bols et ajouter les colorants, avec une couleur pour chaque bol : pour la couleur jaune, verser le colorant jaune et parfumer avec le zeste d’1/2 citron.Pour la couleur rose, ajouter le colorant rose et l’eau de rose



- Décorer le dessus des cupcakes en étalant délicatement la crème. Ajouter les décorations papier et les petits œufs en sucre

