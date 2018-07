Sans gluten : les petits fours sucrés à la fraise

publié le 28/04/2018 à 10:50

Ces tendres petits fours sans gluten à la fraise sont idéal pour accompagner un café gourmand ou lors d'un buffet pour une "garden party" ou même un mariage.



Très facile à réaliser, cette recette peut facilement être doublée. Ces petits cubes d'une génoise très moelleuse profitent de la poudre d'amande pour apporter une belle saveur et une belle couleur doré.

Le parfum de la fraise est subtilement relevé par le zeste du citron. La crème au beurre est ici simplement colorée avec un colorant naturel sans gluten à base de betterave en poudre (on ne sent pas le goût de la betterave).

Les petits fours sans gluten à la fraise Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour le gâteau :



- 150 g d’œuf (3 œufs)

- 35 g de poudre d’amande

- 60 g de farine de riz

- 60 g de fécule de maïs

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- 150 g de sucre de canne roux en poudre

- 150 g de margarine, à température ambiante

- 1 gros citron, pour le zeste

Les ingrédients sans gluten pour préparer les petits four sans gluten à la fraise Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Pour la crème au beurre :



- 125 g de beurre en pommade (température ambiante un peu mou)

- 125 g de sucre glace

- Colorant alimentaire naturel (à colorer selon le goût de chacun)

- 250 g de framboises (2 barquettes)

- 8 belles fraises, rincées, équeutées et coupées en deux

Les ingrédients sans gluten pour réaliser la crème au beurre et décorer les petits four Crédit : Clem Sans GLuten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation de la génoise : 20 minutes. Temps de préparation de la crème au beurre : 5 minutes. Décoration des fraises : 5 minutes.



Préchauffer le four à 175°C et chemiser un moule carré (recouvrir l’intérieur du moule de papier cuisson). Ici le moule fait 23x23 cm.



1 - Dans un bol, casser et peser les œufs pour définir le poids des farines, de la margarine et du sucre : ici 3 œufs de 150 g au total sera la mesure de référence.



2 - Mélanger ensemble la poudre d’amande, la farine, la fécule, et la poudre à lever, garder de côté.



3 - Battre au mixeur la margarine et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse.



4 - Ajouter les œufs, l’un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. Verser le mélange des farines, ajouter le zeste du citron et continuez de battre jusqu’à obtenir une belle pâte à gâteau sans gluten. Elle est plutôt liquide.



5 - Verser la pâte dans le moule et cuire environ 20/25 minutes, jusqu’à ce qu’une pique en bois enfoncée au centre du gâteau ressorte sèche.



6 - Laisser refroidir 10 minutes dans le moule, puis démouler et laisser complètement refroidir.



7 - Préparer la crème au beurre : battre le beurre en pommade jusqu’à obtenir une texture crémeuse et verser doucement le sucre glace. Verser alors un peu de colorant alimentaire jusqu’à obtenir la bonne couleur de rose souhaitée.



8 - Déposer le gâteau sur le plat de service, couper délicatement les bords pour que le carré soit bien précis. Étaler généreusement la crème au beurre sur le dessus et lisser. Découper en cubes et déposer sur chaque part une demi fraise.

Découper les bords du gâteau pour obtenir un grand carré précis Crédit : Clem Sans Gluten pour RTL.fr

