Sans gluten : la recette simple et facile du biscuit amande à la fraise

publié le 06/07/2019 à 10:06

Le biscuit amande à la fraise est un dessert facile à réaliser, dont le mélange de texture le rend irrésistible. Le biscuit est croustillant, la crème fondante, les fraises juteuses et parfumées. C'est un dessert d'été savoureux, et si vous y ajouter quelques myrtilles, il devient bleu-blanc-rouge pour célébrer le 14 Juillet.

Cette pâte à biscuit sans gluten est très simple à préparer. Comme elle est tendre avec sa grande quantité de poudre d’amande, il est important de la laisser reposer au réfrigérateur afin de la découper facilement à l’emporte-pièce.

La poudre d’amande est riche en fibres, protéines, vitamines B1, B2, B3, B9 et vitamines E. Elle apporte également des minéraux tels que le manganèse, le cuivre, du phosphore, du fer et du zinc. L’amande donne cette superbe couleur jaune pâle à la pâte et une saveur renforcée par l’extrait d’amande amère et la décoration d’amandes effilés sur le dessus.

Pour 6 personnes : 12 biscuits de 9 cm de diamètre

Préparation : 10 minutes

Repos au froid : 1 heure

Découpage : 5 minutes

Cuisson : 10 minutes par plaque (ici environ 2 plaques)

Ingrédients :

- 100 g de poudre d’amande

- 30 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre) + 2 cuillères à café pour le papier cuisson

- 120 g de farine de riz demi-complet

- 1 pincée de sel fin

- 70 g de sucre de canne blond

- 110 g de beurre doux à température ambiante

- 1 œuf

- ½ cuillère à café d’extrait d’amande amère

- 10 g d’amandes effilées

- 25 cl de crème fleurette bien froide

- 4 à 5 cuillères à soupe de sucre glace

- 250 g de fraises (ici des Mara des Bois)

Les ingrédients pour le croustillant biscuit amande à la fraise sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Mélanger ensemble dans un petite saladier les ingrédients secs : poudre d’amande, fécule, farine et sel. Garder de côté.



- Dans un grand saladier, mélanger au batteur électrique le beurre coupé en petits cubes et le sucre, jusqu’à obtenir une texture crémeuse (environ 2 à 3 minutes). Verser l’extrait d’amande amère.



- Verser alors le mélange des ingrédients secs, jusqu’à ce que la pâte forme une boule. Au début, la pâte ressemble à de la pâte sablée, puis elle se compacte au bout de quelques minutes.



- Diviser la pâte en deux. Former deux disques égaux et étaler chaque disque sur une feuille de papier cuisson, préalablement farinée à la fécule. Pour éviter que la pâte ne colle, poser dessus un film alimentaire et poser le rouleau à pâtisserie dessus. Ainsi, la pâte ne collera pas au rouleau et il sera facile de l’étaler.



- Mettre au repos au réfrigérateur 1 heure afin que les arômes de l’amande et du beurre se diffusent dans la pâte, et pour qu’elle se durcisse.



- 10 minutes avant la fin du temps de repos, préchauffer le four à 175°C



- Découper les formes à l’emporte-pièce et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de cuisson.



- Décorer la moitié des disques de pâte avec des amande effilées délicatement pressées dessus.



- Cuire chaque plaque 10 minutes (je conseille de surveiller la première fournée car l’épaisseur des biscuits et la puissance de chaque four, malgré le thermostat, peut faire varier cette indication de temps)

Décorer la moitié des disques de pâte avec des amande effilées délicatement pressées dessus Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

- Laisser refroidir les biscuits et décorer



- Pendant ce temps, monter la crème fleurette bien froide en crème fouettée, à l’aide d’un batteur électrique. Aajouter le sucre à discrétion, entre 4 à 5 cuillères à soupe. Laver, équeuter et couper quelques fraises en quartiers.



- Monter les biscuits dans chaque assiette : déposer un premier biscuit non décoré d’amande au fond de l’assiette, déposer dessus de la crème fouettée, décorer de fraises, couvrir avec un biscuit décoré d’amande.



- Servir avec quelques fraises sur les côtés.

Monter les biscuits dans chaque assiette Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : https://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram : @clemsansgluten