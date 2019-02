Saint-Valentin : les tendres biscuits cœur sans gluten

publié le 09/02/2019 à 10:08

Ces biscuits sont très faciles à cuisiner, et faire le petit cœur avec les doigts est assez ludique. C’est une recette que les enfants aiment beaucoup réaliser et déguster, d’autant qu’elle produit environs 50 biscuits.



Ici, la pâte sans gluten est à base de pâte d’amande et de farine de millet pour les qualités nutritives. L’amande est riche en protéines et en fibres. Elle contient également des vitamines B1, B2, B3, B9 et de la vitamine E, ainsi que des minéraux : manganèse, magnésium, calcium, cuivre, phosphore, fer et zinc. Elle apporte dans cette recette sa saveur délicate.

La farine de millet apporte à la pâte une belle couleur dorée. Riche en magnésium, phosphore, zinc et vitamines A excellentes pour la peau, sa saveur délicate de noisette relève la farine de riz qui, elle, est neutre en goût.

La farine de coco donne aux biscuits un moelleux qui leur permet de rester tendres plusieurs jours. Riche en sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines confondues, la plus riche en fibre avec 45 g à 60 g pour 100 g de farine. Comme c’est essentiellement des fibres, une petite quantité suffit dans une recette.

La Saint-Valentin est célébrée le 14 février, un jeudi en 2019 Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour environ 50 biscuits :



- 70 g de farine de riz demi-complet (+ 1 cuillère à soupe pour fariner l’emporte-pièce et le doigt qui marque l’empreinte)

- 115 g de farine de millet

- 70 g de fécule de maïs ou de pomme de terre

- 25 g de farine de noix de coco

- 1 cuillère à café de gomme xanthane

- 160g de pâte d’amande nature

- ½ cuillère à café de sel fin

- ½ cuillère à café de cannelle en poudre

- 100 g de sucre de canne en poudre

- 100 g de beurre à température ambiante, coupé en petits morceaux

- 2 œufs

- 150 g de confiture de fruits rouges : fraise ou framboise, mais sans gros morceaux



Astuce : si la confiture est trop souple, vous pouvez ajouter une pincée d’agar-agar lorsque vous la chauffez à la casserole.



Note : un tout petit emporte-pièce pour dessiner le contour de la cavité permet d’aller plus vite, mais il est aussi simple de former simplement le cœur intérieur directement avec le bout du petit doigt fariné

Les ingrédients pour la recette des tendres biscuits cœur sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Mélanger ensemble dans un bol les ingrédients secs : farines, fécule, gomme xanthane, sel et cannelle. Garder de côté.



- Dans le robot pâtissier, avec la lame d’acier, mixer la pâte d’amande coupée en petits morceaux et le sucre environ 1 minute. La texture est alors sableuse.



- Ajouter les petits morceaux de beurre puis les œufs, un après l’autre. Mixer jusqu’à obtenir une texture crémeuse.



- Verser le mélange des ingrédients secs et mixer encore un peu. La pâte est alors souple et un peu épaisse.



- Diviser la pâte à biscuits en deux parties, dans deux saladiers par exemple, ou emballer dans un film fraîcheur ; mettre au réfrigérateur 1 heure.



- Préchauffer le four à 175°C. Préparer une plaque de cuisson et dessiner sur l’envers du papier cuisson des formes de cœurs qui serviront de modèle.



- Prélever à l’aide d’une cuillère à café un peu de pâte. Former entre les mains une petite boule, déposer sur la feuille de papier cuisson et former le cœur en suivant le modèle. Recommencer avec le reste de la pâte pour couvrir tous les cœurs dessinés. Pour plus de faciliter, utiliser un tout petit emporte-pièce cœur pour marquer le contour de la petite cavité qui recevra la confiture. Enfoncer délicatement à l’aide du petit doigt, légèrement fariné, pour former le cœur de la cavité à confiture.



- Faire chauffer légèrement la confiture pour la rendre plus liquide. Verser délicatement la confiture, avec la pointe d’une cuillère à café dans chaque petite cavité cœur.



- Cuire environ 20 minutes selon le four, en tournant la plaque à mi-cuisson pour obtenir une même couleur dorée pour les biscuits.



- Laisser complètement refroidir. Dégustez et offrez.

J'utilise mon petit doigt, légèrement fariné, pour former la cavité en coeur où sera déposé la confiture. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram: @clemsansgluten