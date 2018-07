Crédit : New England Journal of Medecine

publié le 27/06/2018 à 20:00

Ses bosses se déplaçaient sur son visage. Une Russe de 32 ans a vécu pendant deux semaines avec un ver parasite sous sa peau, rapporte le New England Journal of Medecine. Interpellée par ses petites bosses qui bougeaient, elle a finalement décidé de se rendre chez un ophtalmologiste.



Elle avait, au départ, repéré une bosse sous son œil gauche. Cinq jours après, elle est sur sa paupière droite. Et dix jours après, c'est sa lèvre qui enfle. À part une sensation de brûlure et des démangeaisons, elle ne présentait pas d'autre symptôme.

Le médecin a rapidement compris qu'il s'agissait d'un ver qui se déplaçait. Ce dernier lui avait été transmis sous forme de larve par une piqûre de moustique lors d'un séjour à la campagne. Ce dirofilaria repens lui a été retiré avec une petite intervention chirurgicale à l'hôpital de Rostov-sur-le-Don. La patiente s'est parfaitement remise de cette cohabitation.