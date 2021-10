Dépression : générer beaucoup de gaz pourrait être un symptôme

Il semblerait que nos intestins soient intimement liés avec notre cerveau. Face à la crise sanitaire, les mesures mises en place, l'incertitude épidémiologique... la détresse psychologique augmente. Certains signes doivent alerter, et pousser à voir un professionnel de la santé mentale. Mais attention, ces signes ne sont pas toujours ceux qu'on croit.

En effet, selon une étude des scientifiques de l'Institut de recherche de la Fondation de Rome, basé en Caroline du Nord aux États-Unis, roter et péter de manière excessive pourrait faire partie des signes de dépression. Cette étude, relayée par des médias américains, s'est portée sur plusieurs milliers d'Américains, de Mexicains et de Britanniques, en s'intéressant à leurs symptômes gastriques journaliers : flatulences, douleurs d'estomac, ballonnements, mauvaise haleine...

Il s'est avéré que les personnes faisant état d'un nombre plus important de ces symptômes et notamment des flatulences et des rots, avaient tendance à obtenir de moins bons résultats aux questionnaires concernant la qualité de vie et des problèmes tels que le stress et la dépression.

L'anxiété, le stress et la dépression sont connus pour avoir un impact sur le système digestif. Consultez cet article, pour détecter tout autre signe qui peut indiquer une dépression.