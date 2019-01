publié le 13/01/2019 à 09:20

Après les fêtes, le corps a besoin de se ressourcer. Et pour cela, rien de plus réparateur qu'une sieste. C'est pourquoi, certaines entreprises ont décidé de mettre en place des espaces à disposition pour leurs salariés.



Mais certains vont encore plus loin. Il existe dorénavant des bars, des restaurants et même des camions où chacun peut se reposer quelques minutes afin de recharger les batteries. Dans ce restaurant végétarien par exemple, la cuisine de qualité n'est pas le seul intérêt pour les clients. Certains viennent également profiter de l'espace feutré installé à l'étage de l'établissement.

Deux pièces ont été aménagées pour s'abandonner quelques instants grâce à quatre formules différentes allant de 6 à 12 euros. Musique, tapis massant... Chacun peut choisir la formule la plus adaptée à ses besoins.

Quand la sieste vient à vous

Un nouveau concept que certains ont même voulu "mobile". Depuis le mois d'octobre, un bar à sieste parisien, installé dans le quartier de l'Opéra, a décidé d'exporter la sieste sur les lieux de travail grâce au "zen truck" avec à l'intérieur, des fauteuils particuliers. "Un quart d'heure de sieste permet d'augmenter toutes nos fonctions cognitives que ce soit la créativité, la vigilance, la mémoire...", explique Virginie Yang, la créatrice de ce bar et de ce camion.



Au total, une quinzaine d'entreprises auraient déjà fait appel à ces nouveaux soins. Mais le bien-être des employés a tout de même un prix alors que la journée coûte malgré tout 990 euros.