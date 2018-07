publié le 30/08/2016 à 09:44

C'est la rentrée. Vous avez mis l'aîné à la guitare, vous avez collé la cadette au cours de danse. Il faut maintenant inscrire le benjamin au sport. Mais quel sport ? Ou plutôt quel sport pour quel enfant ? D'abord sur un plan physique, un enfant qui fait du sport fortifie son cœur, éloigne les risques de surpoids et renforce son ossature. Sur un plan psychique, un enfant qui fait du sport se change les idées, se familiarise avec les notions d'effort, de plaisir et de compétition.



Votre enfant a tendance à être turbulent ? Parlez-lui du rugby, du judo, de la boxe ou de la lutte gréco-romaine. Ce sont des sports qui demandent de l'engagement. On y a apprend à canaliser son énergie : les règles sont très strictes et demandent un minimum de discipline. Les sports de combat peuvent parfaitement convenir à un enfant qui veut vaincre sa timidité.

Si votre enfant ne se sent pas l'âme d'un guerrier (dans le sens noble du terme), il pourra toujours s'intéresser à des sports collectifs comme le handball, le basket-ball, le volley-ball ou le football. L'avantage du sport collectif est qu'il oblige les enfants à communiquer entre eux pour s'organiser. Dans la vie, il faut partager les joies comme les peines.

Pour les enfants plus indépendants, il reste les sports individuels : natation, athlétisme, gym, escrime ou tennis. Ces activités développent le sens tactique. Enfin pour les enfants qui aiment les animaux, il y a l'équitation.