publié le 30/08/2017 à 11:19

Sur les 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens qui vont retourner à l'école lundi 4 septembre, ceux qui débarquent en cours préparatoire sont parmi les plus vulnérables. Ils vont devoir apprendre à lire, à écrire et à compter. Il sont au courant de l'enjeu, cela leur met la pression avant même d'avoir franchi le pas de l'école. Mais le chamboulement ne s'arrête pas là.



À la maternelle, ils étaient grands. Là, ils redeviennent petits dans un monde où les autres peuvent avoir jusqu'à quatre ans de plus qu'eux. On sait qu'à cet âge-là ce genre d'écart à son importance. En outre, ils vont devoir s'habituer aux devoirs, aux évaluations, à jongler avec les cahiers des différentes matières. Il n'est pas donné à tous les enfants de 6 ans de savoir s'organiser. On peut vite perdre les pédales.

Il n'est pas donné à tous les enfants de 6 ans de savoir s'organiser Michel Cymes Partager la citation





Comment les rassurer ? Il faut d'abord leur présenter l'année scolaire qui s'annonce comme une opportunité. Il faut leur faire comprendre qu'ils vont pouvoir faire tout un tas de choses qui leur étaient interdites auparavant. Bientôt ils pourront envoyer des cartes postales à leurs grands-parents, lire des livres qui racontent des histoires avec des mots, aller à la boulangerie, payer et récupérer la monnaie du pain. Et si en plus de toutes ces affriolantes promesses vous marquez le coup en associant votre enfant à l'achat de certaines fournitures scolaires, cela devrait suffire à les rassurer.

Reste que certains comportements doivent inciter les parents à s'interroger, parfois même à consulter. Si votre enfant se remet à faire pipi au lit, alors que sur ce plan les choses étaient réglées depuis un moment, cela peut vouloir dire quelque chose. S'il se met en colère pour un oui ou pour un non, et ce de façon inhabituelle, là encore c'est que cela bloque quelque part. Et s'il est systématiquement fatigué, et qu'il se plaint de ne pas dormir, cela doit aussi vous alerter et vous inciter à prendre rendez-vous chez le médecin traitant ou chez le pédiatre.



Cela tient parfois à peu de choses, comme un mot de travers. Ainsi, la comparaison peut bloquer un enfant. Faire systématiquement référence au parcours scolaire du grand frère ou de la grande sœur, c'est stupide. Cela handicape d'entrée un gamin qui a surtout besoin d'être lui-même, et non pas la copie conforme d'un fantasme d'adulte. Un message qui vaut aussi pour les enseignants.