La recette sans gluten de donuts à la pomme, miel et cannelle

publié le 28/09/2016 à 10:45

Cette recette de donuts est beaucoup plus saine que pour des donuts classique puisqu'au lieu d'être fris dans l'huile, ces donuts sont simplement cuits au four. La farine dominante de cette recette est la farine de sorgho, une céréale très peu connue en Europe alors qu'elle est la cinquième céréale mondiale, principalement consommée en Asie et en Afrique.



Très riche en phosphore, en protéines, en potassium, en fer et en vitamine B1, celle choisie ici est pourtant cultivée en Italie et moulu en France. La farine de Sorgho possède une superbe couleur brune qui contrate avec les autres farines sans gluten. Souvent utilisée dans la préparation des pains et des galettes, elle est délicieuse pour les donuts. Le miel permet de sucrer en douceur. La cannelle, une des plus anciennes épices connues, est consommée pour ses vertus antioxydants, sa richesse en fer et en manganèse. La compote de pomme permet de réduire fortement la quantité de matière grasse tout en apportant un moelleux incomparable.

Recette sans gluten de donuts à la compote de pomme, miel et cannelle. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS:

Cette recette est pour 17 donuts.



105 g de farine de sorgho (ou farine de riz demi-complet)

70 g de fécule de maïs ( ou de pomme de terre)

35 g de poudre d’amande

1 cuillère à café (5 ml) de poudre à lever

½ cuillère à café (2,5 ml) de gomme xanthane

½ cuillère à café (2,5 ml) de bicarbonate

½ cuillère à café (2,5 ml) de sel fin

50 g de sucre brun (type Rapadura, sucre de canne complet ou Vergoise blonde)

2 œufs

35 g de beurre fondu et refroidi (une margarine végétal fait une bonne substitution)

200g de compote de pomme

1 cuillère à soupe de miel foncé

125 ml de crème fleurette (une crème de riz ou de soja fait une substitution végétale)

15g de beurre ou 1 cuillère à soupe d’huile végétale neutre pour huiler le moule à donuts (à l’aide d’un papier absorbant).



Pour le sucre à la cannelle:

30 g de beurre (ou margarine), fondu

4 cuillères à soupe de sucre de canne roux en poudre

4 cuillères à café de cannelle en poudre

recette sans gluten de donuts à la compote de pomme, miel et cannelle. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION:

Préchauffer le four à 175°C et graisser les cavités un moule à donuts. Préparer une poche à pâtisserie. Faire fondre le beurre dans une petite casserole et garder de côté pour qu’il refroidisse un peu. Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : farines, fécule, poudre d’amande, gomme de xanthane, bicarbonate, sel fin.



Dans un grand saladier, battre ensemble (au batteur électrique) les œufs et le sucre, jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter le beurre fondu et le miel, le mélange est alors plutôt liquide. Ajouter la première moitié des ingrédients secs, en continuant de mélanger au batteur électrique, puis verser la crème fleurette, et enfin verser la dernière partie des ingrédients secs. La pâte sans gluten est alors brune et souple. Verser cette pâte dans la poche à pâtisserie. À l’aide de la poche à pâtisserie, déposer la pâte dans les cavités du moule à donuts, et lisser la jointure de la pâte avec un doigt mouillé à l’eau clair pour former des donuts bien ronds. Cuire environ 10 mn selon le four. Laisser reposer les donuts 4 mn, puis les retirer du moule pour les faire refroidir (car ils continuent à cuire par l’intérieur de l’anneau).



Pendant ce temps, préparer la décoration : faire fondre le beurre, garder de côté. Dans une assiette creuse, mélanger ensemble le sucre de canne et la cannelle. Prendre un donuts, mouiller délicatement le dessus du donuts, la face à l’envers dans le beurre, puis déposer le donuts dans l’assiette toujours face à l’envers pour que le sucre à la cannelle se colle au beurre. Le retourner et le laisser sécher 2 mn. Recommencer avec les autres donuts…

Recette sans gluten de donuts à la compote de pomme, miel et cannelle. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur:

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten