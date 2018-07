publié le 29/03/2017 à 10:50

Voici comment préparer facilement de vrais cookies américains, qui rassemblent en un seul biscuit les trois symboles de leur pâtisserie : la noix de pécan, le beurre de cacahuète et les pépites de chocolat.



Dans cette recette sans gluten, c’est le beurre de cacahuète qui tient lieu de base pour la pâte, et il n’y a que très peu de farine. Ici la plus simple et neutre est celle de farine de riz semi-complète. Mais cette recette peut parfaitement se cuisiner avec de la farine de millet qui apportera une couleur plus dorée, ou de la farine de sarrasin qui apportera un côté encore plus rustique à la pâte.

Le beurre de cacahuète est souvent utilisé dans la pâtisserie pour remplacer le beurre classique de lait de vache, ou comme ici pour réduire son utilisation. Très riche en acide gras insaturé qui permet de lutter contre le mauvais cholestérol, il contient également 50% de lipides. Il est également très riche en protéines (26%). Inventé en 1890 aux Etats-Unis pour fournir un aliment nutritif et riche en protéines pour les personnes souffrants de problème dentaire, il continue aujourd’hui d’être utilisé pour les enfants souffrants de malnutrition. Il est cependant très important de le choisir 100% cacahuète, surtout sans huile de palme hydrogénée, donc provenant plutôt de magasins Bio. Dans la cuisine de tous les jours, il remplace parfaitement le beurre dans une poêlée de légume au wok.

Les cookies beurre de cacahouète, chocolat et pécan sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

40 g de farine de riz semi complet

1 pincé de sel

¼ de cuillère à café de poudre à lever

60 g de beurre doux, température ambiante

160 g de beurre de cacahuète

1 œuf

100 g de sucre brun, type Rapadura, Panela, Vergeoise brune

100 g de pépites de chocolat noir

40 g de noix de pécan, hachées

Les cookies beurre de cacahouète, chocolat et pécan sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Préparer 1 plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. (Entre les différentes fournées de cookies, il faut la passer sous l’eau froide et la sécher, elle doit être froide avant chaque fournée.) Mélanger ensemble dans un bol les ingrédients secs : la farine, le sel et la poudre à lever. Garder de côté.



Dans un saladier, battre au mixeur le beurre jusqu’à ce qu’il soit crémeux. Ajouter le beurre de cacahuète, puis l’œuf. Ajouter le sucre brun. Verser alors le mélange des ingrédients secs. Incorporer les pépites de chocolats et les noix de pécan à l’aide d’une spatule en silicone ou d’une cuillère en bois (pour ne pas les briser avec le batteur). La pâte va être crémeuse et collante.



À l’aide de 2 cuillères à soupe, prélever avec la première un peu de pâte et s’aider le la seconde pour former une boule. Déposer cette boule de pâte sur le papier cuisson de la plaque, lui donner la forme d’un cookie et l’aplatir un tout petit peu. Recommencer pour les cookies suivant, en laissant un espace de 5cm entre chaque. Cuire entre 13 et 15mn, jusqu’à ce que les cookies soient juste cuits.

Laisser reposer sur le papier de cuisson environ 5 mn avant de les disposer sur la grille de refroidissement.

Les cookies beurre de cacahouète, chocolat et pécan sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

