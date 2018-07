Quelques astuces pour manger sain et bon sans se casser la tête

publié le 28/07/2018 à 08:31

Dans Chefs à la carte (Ed. Seuil), Thierry Marx et Bernard Thomasson donnent des conseils pour cuisiner simple, bon et sain sans se casser la tête. Il suffit pour cela de quelques astuces et de prendre des réflexes.



Par exemple, au lieu de saler les aliments, ce qui donne faim, il faut plutôt utiliser des épices. Le poivre est brûleur de graisses alors que le sel est accélérateur de l'appétit. La cuisson vapeur, si elle est bien maîtrisée, donnera au aliment un goût proche de celui que l'on aurait eu avec des matières grasses. Autre astuce, au lieu d'ajouter de la crème et du sucre à ses framboises, pensez à quelques gouttes de citron ou de vinaigre balsamique.

Enfin, le docteur Saldmann recommande de préparer ses plats, au lieu de les acheter tout fait. "En sachant ce que l'on y met et bien on maigrit déjà", assure-t-il.