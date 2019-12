publié le 28/12/2019 à 10:33

À peine avez-vous digéré votre repas de Noël qu'arrive celui du jour de l'an, tout aussi riche en sucres et en graisses. Pendant ces quelques jours, le corps -surtout le foie- est mis à rude épreuve et il est nécessaire de faire une pause entre le 25 et le 31 décembre pour limiter les effets négatifs des excès des fêtes et ne pas trop perturber le système digestif.

C'est donc le foie la principale "victime" des toasts de foie gras et des nombreux chocolats que l'on peut consommer à Noël. Puisque c'est lui qui transforme et stocke les sucres et les graisses issus de l'alimentation, et dégrade les substances toxiques. Alors pour le soulager entre les deux réveillons, l'idéal est de manger léger. Exit les aliments lourds, comme "les viandes ou les fritures". Il faut leur préférer "les salades, les fruits de mer ou le poisson", conseille ainsi le nutritionniste Arnaud Cocaul.

Il existe aussi des aliments qui permettent de mieux digérer. "La betterave est intéressante car elle contient de la bétaïne, qui aide à la digestion", souligne un autre spécialiste de nutrition, Laurent Chevallier. Voici un exemple de repas léger : "Une salade de betteraves, d'endives, de noix et de raisins secs, avec peut-être quelques pommes de terre, puis un morceau de fromage et un fruit".

Manger léger et boire de l'eau sont donc les maîtres mots pour cette période. Régime et détox sont à bannir. "Il faut éviter que l'organisme connaisse des soubresauts trop violents", insiste Arnaud Cocaul, qui est aussi contre le jeûne. "Rien n'en prouve les bienfaits, et cela peut plutôt développer des troubles du comportement alimentaire".

