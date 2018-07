publié le 29/05/2016 à 16:02

Le dimanche 29 mai est une journée mondiale qui est destinée à apprendre à se connaître. Il est bon pour la santé de développer cela car ça fait du bien. On peut découvrir qui on est avec un petit test pratique et divertissant. Il faut donner un nom d'animal, et juste après un adjectif qualificatif qui n'est pas une couleur. Il faut demander 3 fois cela rapidement.



L'animateur de la matinale de RTL le week-end, Bernard Poirette, a testé la méthode et a donné comme réponses : cochon/mignon, lapin/fou, rhinocéros/énorme. Voici la solution pour analyser ces résultats : le premier est sensé représenter tel que que l'on se voit, le second tel que vous imaginez que les autres vous voient, et le dernier ce que l'on est vraiment. C'est un vrai test psychologique, que plusieurs armées utilisent au début du recrutement pour apprendre à connaître leurs soldats.