publié le 29/05/2016 à 11:31

Il y a des problématiques spécifiques liés à la santé des femmes. On insiste beaucoup ces derniers temps sur le cas des maladies cardio-vasculaires. Un certain nombre de femmes ne sont pas dépistées suffisamment tôt, car on se dit que les problèmes arrivent après la ménopause. Alors qu'il suffit qu'une femme, en phase d'activité génitale, fume et prenne la pilule pour qu'elle rattrape les hommes en termes de risques. La femme va avoir une vulnérabilité, mais ne va pas penser à son cœur et ses artères parce qu'elle est jeune. Alors que c'est fondamental.



La plus grosse étude de cardiologie est réalisé dans la ville de Framingham où tous les habitants sont suivis. Il n'y a pas longtemps les chercheurs ont découvert que si une femme est bien surveillée sur le plan cardio vasculaire, on peut arriver à décaler la ménopause jusqu'à 7 ans plus tard.