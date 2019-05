Pourquoi vous devriez arrêter de faire craquer votre cou

publié le 03/05/2019 à 13:15

C'est un fait divers qui met en lumière un phénomène loin d'être isolé. Aux États-Unis, un homme de 28 ans a été victime d'un accident cardio-vasculaire après s'être fait craquer le cou. Comme le rapporte CNN, Josh Hader, jeune père de 28 ans, s'est rompu l'une des artères vertébrales menant au cerveau alors qu'il voulait se dégourdir la nuque. "J'ai entendu un craquement et tout le côté gauche de mon corps a commencé à s'engourdir. Je me suis levé. J'ai essayé de sortir un bloc de glace du réfrigérateur et je ne pouvais plus marcher droit", a-t-il affirmé à la chaîne de télévision locale KOCO-TV.



Son cas n'est pas une exception. Au Royaume-Uni, une jeune femme de 23 ans s'est dite victime du même phénomène dans le Sun. "Je n'essayais même pas de faire craquer mon cou. Je l'ai étiré et j'ai entendu un craquement. J'ai essayé de marcher jusqu'à ma salle de bain mais je titubais. J'ai baissé les yeux et réalisé que ma jambe gauche ne bougeait plus, puis je suis tombée".

Dans Live Science, le docteur Robert Glatter explique qu'une manipulation agressive du cou peut provoquer une rupture dans les parois des vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau en sang. "Cela peut mener à un AVC si un caillot de sang se forme à l'endroit de la déchirure et se détache ensuite pour bloquer le flux sanguin en direction du cerveau", précise le spécialiste. Mieux vaut donc éviter de se faire craquer le cou.