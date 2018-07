Pourquoi trouvons-nous les autres insupportables ?

publié le 27/01/2017 à 07:00

Ils sont partout : dans la rue, les transports, au travail, même au sein de notre famille : ce sont les rabat-joie, les sans-gênes, les donneurs de leçons, les narcissiques, les moi-je-sais-tout, les médisants, les égoïstes… Nous sommes cernés par les enquiquineurs! Et la liste est évidemment non exhaustive ! On ne va pas se mentir, vivre en société, ce n'est pas simple... Sommes-nous cernés ? Les autres sont-ils réellement casse-pieds ? S'en rendent-ils compte ? Et nous, sommes-nous irréprochables ?

Invités

- Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe au magazine Psychologies

Psychologies Magazine Février 2017

- Mathieu Madénian, humoriste, comédien et chroniqueur

Spectacle : "En état d’urgence" en prolongations depuis le 19 janvier à l’Apollo de Paris

"Tout est passable" le 14 février avec Thomas VDB à l’Apollo de Paris

Livre : "Allez tous vous faire enculer" (Éditions First), écrit en collaboration avec Stéphane Ribeiro, auteur, et Christelle Parienti

Mathieu Madénian Crédit : XAVIER LEOTY / AFP

Allez tous vous faire enculer (Ed First)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).

L'équipe de l'émission vous recommande Cette année, on arrête de râler !