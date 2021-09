Pourquoi quand votre shampooing mousse, c'est bon signe ?

"Shampooing", contrairement à ce que l’on peut penser, un mot qui ne vient pas d’Angleterre mais d’Inde, un dérive de "champo" qui veut dire "masser", ce qu’on fait avec son cuir chevelu lorsqu’on le shampouine. Et justement quand on fait ça parfois ça mousse et parfois ça mousse pas. Ce n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt d’une réaction chimique.

Comme l’eau seule ne suffit pas à enlever les corps gras et les saletés qui s’accumulent dans nos cheveux, cheveux qui sont hydrophobes, ceci explique cela. Il faut lui ajouter les tensioactifs contenus dans le shampooing. Ce sont des agents qui repèrent les saletés et vont les décrocher grâce à l’émulsion que vous provoquez en frottant votre tête.

Elle donne naissance par réaction chimique à des milliers de bulles minuscules qui à force forment de la mousse et surtout qui emprisonnent la saleté avec leurs petits bras musclés pour l’évacuer au rinçage. En résumé, quand votre shampooing mousse cela veut dire que vos cheveux sont propres.

Donc quand on vous conseille de remettre du shampooing une deuxième après le rinçage, ça ne sert à rien. Sauf à vous en faire consommer plus. Et de toute façon, sachez une chose : le gras dans vos cheveux, le shampooing en enlève 60%.

