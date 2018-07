Pourquoi les pantalons serrés réduisent la fertilité

publié le 30/07/2016 à 10:00

La fertilité masculine baisse progressivement au fil des années qui passent. On s'aperçoit que le taux de spermatozoïdes actifs diminue, et on se demande d'où ? Il a été avéré que c'est à cause de plusieurs raisons. Une d'entre elles est celle de porter des vêtements trop serrés. Les testicules sont dans les bourses car elles sont à un degré en dessous que le reste du corps (36 au lieu de 37), alors s'ils sont serrés, la température augmente, ce n'est pas la compression qui est en cause mais la température.



Il faut donc éviter de : mettre son ordinateur chaud sur les genoux, garder son téléphone tout le temps dans ses poches de pantalon ou encore dormir sur le ventre. En un mot : le froid conserve !