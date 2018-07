publié le 26/06/2016 à 13:10

Dans la cuisine il faut faire attention à l'hygiène des éponges. Car je n'aime pas trop les éponges, ou alors il faut bien s'en occuper. Car tous les germes restent dans les alvéoles, et au fur et à mesure du temps, ces germes auront eu le temps de croître et de se multiplier. Donc quand on nettoie une table ou un plan de travail par exemple, au coup suivant, au final, on étale la crasse.



Donc quand on utilise une éponge, il faut bien la rincer, savonner et surtout la laisser sécher ! Une éponge humide est un piège à microbes. Il faut plusieurs éponges pour qu'elles soient sèches quand on les réutilise. C'est important. Il faut garder les bonnes règles d'hygiène de nos grand-mères qui apprenaient les bons gestes dès le plus jeune âge.