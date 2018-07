publié le 30/04/2016 à 14:55

Le samedi 30 avril est la journée de la non-violence éducative. Si on a l'impression que c'est réservé à l'enfance, finalement, l'éducation dure toute la vie. On doit apprendre toute la vie et sans souffrance, car c'est la clé pour que notre cerveau soit performant. On naît avec un stock de neurones et on a l'impression que petit à petit, on en perd, et à la fin, on devient gâteux. Ce n'est pas vrai du tout.



On a découvert justement que le cerveau s'use si on ne s'en sert pas du tout. Si on apprend aujourd'hui à jongler, une nouvelle aire du cerveau ce sera développée, on aura augmenté notre disque dur ! L'éducation c'est tout le temps, c'est tous les jours. Et cela doit se faire sans violence.

C'est ce qui nous permet de rester performant intellectuellement, d'avoir une bonne mémoire, de penser rapidement. Une dimension importante de l'éducation est le plaisir. La dimension plaisir est l'inverse de la violence dans l'éducation, c'est l'éducation par la jouissance qui donne le bonheur complet d'apprendre toute sa vie et qui permet de se sentir jeune.