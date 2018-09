Pourquoi la cryolipolyse, méthode pour maigrir par le froid, inquiète

publié le 28/09/2018 à 13:35

Et si la cryolipolyse était dangereuse ? Cette méthode pour maigrir par le froid inquiète la Haute autorité de santé (HAS), qui demande au ministère de la Santé de prendre des mesures pour mieux encadrer la pratique, rapporte Franceinfo.



La cryolipolyse consiste à exposer à des températures négatives (environ -5 à -10 degrés) des cellules graisseuses du corps pour les détruire, avant qu'elles ne soient éliminées par l'organisme. Mais pour la HAS, la technique n'est pas assez réglementée.

Et c'est surtout la multiplication des effets secondaires qui l'inquiète. Douleurs, rougeurs, ecchymoses, brûlures au troisième degré... Selon la HAS, "cette gravité apparaît disproportionnée" pour perdre du poids. Elle demande donc une meilleure information des clients, un meilleur contrôle des machines utilisées et des qualifications des opérateurs.