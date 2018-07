Pourquoi l'excès de musique n'est pas forcément bon pour la santé

publié le 29/07/2018 à 08:55

Il est de tradition de dire que la musique adoucit les mœurs... Pourtant, le Dr Saldmann estime que l'abus de musique n'est pas forcément conseillé. Globalement, on s'est aperçu que trop de musique va rendre l'auditeur totalement amorphe, apathique. "C'est ce qui résulte d'une étude. On appelle ça la malmusique comme on parle de malbouffe", explique le médecin.



Aujourd'hui, on trouve de la musique dans l'ascenseur, au supermarché, au restaurant. Cela vient notamment d'une étude qui a prouvé que quand on écoute de la musique, on mange plus et on ne fait pas attention à ce que l'on mange. C'est tout benef pour les restaurateurs.

Autour d'une piscine, dans un camping ou un hôtel, on met de la musique. Cela envahit même les rues piétonnes. Les gens courent avec de la musique et à force cela ne dynamise même plus. "Cette accessibilité à la musique n'est pas un choix et cette musique subie en excès fait qu'on n'y est moins sensible. Accepter le silence et choisir une musique est un vrai bienfait pour le cerveau et cela rend heureux", conclut le Dr Saldmann.