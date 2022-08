Pourquoi a-t-on la chair de poule ?

Pourquoi ce terme de chair de poule ? C'est assez basique. Il suffit de regarder votre peau à ce moment-là. Elle ressemble à celle d'une volaille plumée. C'est notre côté gallinacé. Cette expression a été popularisée au 17ᵉ siècle par le corps médical.

La chair de poule est une réaction, un mécanisme de défense appelé "horripilation" ou "piloérection". Quand il fait froid d'un coup, les thermorécepteurs de notre corps alertent notre cerveau, qui dit aux petits muscles à la base de chaque poil de se contracter, et là, les poils se dressent. En se dressant, ils sont censés créer une couche isolante qui nous protégerait du froid.

Sauf qu'aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ça ne marche plus vraiment parce qu'on n'a plus assez de poils. Mais chez cro-magnon, c'était très utile. La chair de poule est donc un héritage physiologique d'un passé lointain. Mais vous l'avez certainement remarqué, la chair de poule peut aussi se manifester en cas de stress ou de danger. Et là, comme l'explique le bon docteur Cymes, "le mécanisme, là encore, est le même : poils qui se hérissent pour paraître plus impressionnant et faire fuir le méchant". Il y a d'ailleurs qu'à regarder un chat, qui rencontre un chien : tous ses poils se dressent pour tenter de faire peur au chien. Là aussi, c'était utile pour cro-magnon mais beaucoup moins pour l'homme moderne.

Quand on écoute une chanson qui nous touche tout particulièrement, elle vous fait aussi hérisser les poils. C'est une sorte d'orgasme de peau, ça, c'est le côté plutôt agréable de la chair de poule.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info