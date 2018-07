Pour soulager les migraines, faites l'amour

publié le 31/03/2018 à 07:58

Les rapports sexuels, et plus particulièrement l'orgasme, ont des vertus contre la migraine, laquelle touche des millions de Français. Cela fonctionne par des hormones qui sont libérées pendant cette période de jouissance et en particulier les endorphines, qui comme la morphine sont des hormones du bonheur.



Concrètement, les endorphines réduisent les douleurs de la migraine. De plus, cela va réduire le stress et l'anxiété parce que c'est quelque chose de doux. Et même s'il n'est pas toujours facile de penser au plaisir lorsque l'on a mal quelque part, le docteur Saldmann recommande d'essayer pour aller mieux.

Et sans aller jusqu'à un rapport sexuel, un simple massage peut détendre et avoir des effets bénéfiques. Les tensions cervicales peuvent ainsi être soulagées par un massage du cou ou de la tête.