Pizza, sardines, laits pour bébés... Des produits à risques rappelés

publié le 24/10/2018 à 21:05

Des produits de consommation courante ont été rappelés en raison de la présence de salmonelle, listeria ou histamine. C'est notamment le cas des filets de sardines de la société Furicmarée vendus chez Carrefour. Certains lots, produits entre le 17 et le 23 octobre, peuvent contenir de l'histamine. Cette molécule peut provoquer des allergies se traduisant par des rougeurs facio-cervicales, des éruptions cutanées et des palpitations cardiaques. Pour plus d'informations, contactez le 02.98.58.25.00 ou le 06.66.56.82.79.



Des produits Candia baby croissance 4 sont également concernés par ces rappels, expliquent nos confrères du Dauphiné. Les bouteilles de 25 cl, vendues par Casino, pourrait contenir une endobactérie qui pourraient provoquer des troubles digestifs. Le concerné est le suivant : 21.01.19F 18206F. La ligne suivante a été ouverte pour répondre aux interrogations des consommateurs : 09 87 87 00 45.

Pizza Cora et Moules Barré

Quant aux Pizzas chorizo et poivrons de la marque Cora, elles peuvent être contaminées à la listeria. Les produits sujets à inquiétude sont frappés du code barre 3257980578662 et des dates limite de consommation 20 septembre 2018, 25 septembre 2018, 1er octobre 2018 et 4 octobre 2018.

Enfin, les moules Barré pourraient contenir de la salmonelle, explique le quotidien régional. Ces fruits de mer de Hollande (2L et 3L) commercialisés par Auchan, ont le code barre suivant : 8710387005261, 8710387005285, 8710387004332. Pour plus d'informations, contactez le 0 800 227 2.