Délicieux, plein de fibres et de vitamines... Les fruits et les légumes sont incontournables pour varier son alimentation. Mais leur consommation peut aussi présenter des risques pour la santé : selon la dernière enquête de 60 millions de consommateurs, certains de ces aliments présentent des traces de pesticides quantifiables.



Pour établir sa liste des fruits et légumes les plus contaminés, le magazine s'appuie sur une étude réalisée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) entre 2012 et 2016. Celle-ci compare plusieurs dizaines de types de produits, sans distinguer les aliments bio et non-bio ni la provenance des fruits et légumes analysées.

Parmi les légumes qui comportent le plus de pesticides, l'association de défense des consommateurs note le céleri branche, les herbes fraîches et les endives. Pour ces produits, 70% des échantillons testés portaient des résidus de pesticides. Cette quantité reste cependant inférieure à la Limite maximale de résidus (LMR) établie par l'Union européenne.



Préférez les prunes aux pêches

Les fruits qui en contiennent le plus sont le raisin, les clémentines, les mandarines, les pamplemousses, les fraises, les nectarines, les pêches, les oranges et les cerises. Selon le magazine, 80% des échantillons de ces fruits portaient des traces quantifiables de pesticides.



Pour éviter au maximum les pesticides, 60 millions de consommateurs recommande plutôt de se tourner vers le maïs, les asperges et les ignames. Côté fruits, les avocats, les kiwis, les prunes et les mirabelles sont à privilégier.