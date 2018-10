publié le 29/10/2018 à 13:30

Une centaine de médicaments sont introuvables ou presque en pharmacie. Les pénuries ne sont pas nouvelles, mais aujourd'hui une pétition est lancée par sept associations de malades pour réclamer un plan d'action. L'appel est lancé par des malades de Parkinson, mais la pénurie concerne aussi des anticancéreux, des antibiotiques, ou encore des vaccins comme le BCG, qui sont régulièrement introuvables.



Les causes de la pénurie sont multiples. D'abord, les laboratoires ont délocalisé une partie de leur production, principalement en Asie. Ils ont beaucoup moins la maîtrise des approvisionnements et ils commandent de plus en plus en flux tendu pour limiter les coûts.

Et lorsque cela concerne des médicaments qui ne leur rapportent plus grand chose, ils sont moins attentifs à la régularité de la production. À chaque fois, les médecins doivent trouver une alternative et parlent de bricolage. Quand ils existent, les traitements de substitution ne sont pas forcément aussi efficaces et ils demandent de suivre avec attention les malades pour ajuster les doses

Cette situation s’aggrave. En 10 ans, le nombre de cas de rupture de stock répertoriés par l'ANSM, l'agence du médicament, a été multiplié par dix.