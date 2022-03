Peau, cheveux, dents : ces signes qui témoignent de carences alimentaires

Premier exemple, on constate que la peau démange et est ultra-sèche, cela peut être le signe d'une carence en vitamine A. Il convient donc de forcer sur les légumes verts, épinards, brocolis ou petits pois, ou les fruits, comme les abricots ou le melon.

Des cheveux ternes, qui manquent d'éclat et de souplesse, peuvent être le signe d'un manque de fer et de protéines. La solution, la viande évidemment, pour son apport en protéines, plutôt blanche, comme le poulet et le veau car elle est moins grasse que les autres, mais aussi les œufs. En accompagnement, pour bien assimiler ces fameuses protéines, on peut marier la viande avec des céréales comme les haricots, le chou-fleur, les noix.

Autre signe parlant, l'aspect général des gencives. Même si elles sont bien entretenues et si l'hygiène buccale est parfaite, des aphtes ou une sensibilité accrue peuvent témoigner d'un supplément de cellules acidophiles pour se réguler. On les trouve dans les produits laitiers, les yaourts maigres et surtout au bifidus.