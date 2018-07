Odeurs de pieds : comment y remédier ?

publié le 27/05/2016 à 09:00

La transpiration des pieds est naturelle. Mais, chez certaines personnes, elle peut être excessive et accompagnée d'une odeur désagréable. Source de complexe, mais aussi de gêne, les mauvaises odeurs des pieds peuvent être un problème supplémentaire à l'approche de l'été et les températures élevées. Cependant, il n'y a pas de raison de paniquer. En consultant un pédicure-podologue, il est possible de trouver la source du "problème". Stress, anxiété, problèmes de peaux ou bien troubles hormonaux peuvent être cités dans ces cas.



C'est en connaissant ce qui provoque ces odeurs, que vous trouverez le remède adéquat. Car, il existe de nombreux produits en pharmacie pour combattre les pieds qui sentent mauvais. Cependant, tous ne sont pas adaptés aux problèmes de chacun. Il faut donc être vigilant entre les déodorants, les huiles essentielles et le talc. C'est pourquoi la consultation d'un pédicure-podologue est importante.

Soigner ses pieds

La transpiration des pieds permet de réguler l'échauffement de vos petons, provoqué par la température extérieure et les frottements contre la chaussure. Il est donc important de bien se laver les pieds pour limiter les mauvaises odeurs qui peuvent suivre après une longue journée de marche, ou des chaussures peu confortables ou en toile/synthétique. Il faut donc penser à bien les savonner, sans oublier de passer entre les orteils et sous la plante des pieds.

Bien s'essuyer entre les orteils

Ensuite, il est très important de les sécher avec attention car des pieds humides dans les chaussures facilitent les champignons et les mauvaises odeurs. Surtout entre les orteils car "les mycoses adorent ces zones humides et chaudes", explique la podologue Mme Durand, à Paris. On peut aussi chouchouter ses pieds en appliquant des crèmes hydratantes pour éviter les callosités et les pieds abîmés. C'est donc tout à votre avantage si vous aimez vous promenez en sandales et chaussures ouvertes.



Consulter un pédicure-podologue

Le pédicure-podologue est à consulter si vous avez des problèmes d'odeurs. Il pourra diagnostiquer des problèmes de champignons ou d'autres infections avec le traitement adéquat. "Le pédicure-podologue donne des conseils chaussants, ce qui est lié aux mauvaises odeurs qui sont souvent liées aux chaussures", explique la pédicure-podologue Mme Durand. On peut aussi se rendre chez un dermatologue, mais qui donnera seulement un traitement pour la peau et non spécifiquement pour les pieds.



Choisir les bonnes chaussures

Pour éviter la transpiration mal odorante, il faut faire attention de ne pas être trop serré dans ses chaussures. Car le pied ne peut pas "respirer" et les glandes sudoripares (qui provoquent la transpiration) travaillent plus que d'habitude. Soyez donc à l'aise dans vos chaussures et préférez des chaussettes en coton, plutôt qu'en synthétique. "Il faut vraiment que les chaussures soient en cuir sur la semelle première pour permettre aux pieds de respirer", poursuit Mme Durand. Et attention aux chaussures en toile, synthétiques et en plastique qui favorisent l'apparition des bactéries et leur macération.

Trouver le produit adapté

On ne le dira jamais assez, le déodorant masque les odeurs, mais il ne les supprime pas. Pour un traitement "de fond", qui est donnés par le pédicure-podologue ou le dermato, vous pourrez avoir des petits sachets à glisser dans vos chaussettes. Mais, votre transpiration des aisselles augmentera puisque vous n'aurez plus de transpiration dans les pieds. Il y a aussi le talc, à utiliser le matin, qui permet d'absorber l'humidité.