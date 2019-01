publié le 03/01/2019 à 14:23

Pour 149 euros par mois, choisissez le sexe de votre futur enfant. C'est ce que propose la méthode MyBuBelly, grâce à un régime alimentaire adapté et un calcul plus précis de son ovulation. Car l'alimentation modifie le PH vaginal. Par exemple pour avoir une fille, il faudrait qu'il soit plus acide et privilégier les produits laitiers et des choux. Pour les garçons, un PH alcalin est préconisé, obtenu par exemple en mangeant de la viande et des plats plus salés.



Mais cette technique est-elle vraiment efficace ? La créatrice de cette méthode assure un taux de réussite de 90%. Un chiffre bien trop important pour François Olivennes, gynécologue et obstétricien invité de RTL ce jeudi 3 janvier. "Cela ne permet pas de choisir le sexe de son enfant, mais peut-être d'avoir un peu plus de chances d'avoir un garçon ou une fille", tempère-t-il, pointant du doigt le prix exorbitant de cet accompagnement personnalisé.

Le spécialiste, qui rappelle que l'on a de base 50% de chance d'avoir soit une fille soit un garçon, explique qu'il existe "depuis la nuit des temps" des méthodes pour choisir le sexe de son enfant. "Par exemple au Mexique, les femmes compressaient violemment l'un des testicules de leur partenaire pendant le rapport sexuel, pensant que les garçons venaient d'un côté et les filles de l'autre".