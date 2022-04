"MonPsy" : pourquoi le dispositif ne fait pas l'unanimité

Le dispositif "MonPsy", qui doit permettre le remboursement de huit séances chez un psychologue, entrera en fonction mardi 5 avril. Ces séances sont prévues pour tout le monde, enfants compris à partir de trois ans. Le service s'adresse à ceux qui souffrent de dépression ou d'anxiété d'intensité légère à modéré. Cela peut-être une angoisse liée à un deuil, une perte d'emploi ou une rupture. Les troubles du comportement alimentaire, mais sans complications, et les addictions, sans dépendance sont aussi concernés.

La première étape pour avoir accès à ce dispositif est d'aller voir un médecin généraliste car c'est lui fournit une lettre destinée à un psychologue. Ce dernier est choisi par le patient sur le site monpsy.sante.gouv.fr 1.300 candidatures ont été reçues par l'Assurance maladie sur 18.000 professionnels qui exercent en libéral.

Les tarifs fixés sont beaucoup plus bas que ceux en cours. Les psychologues volontaires acceptent d'être payés 40 euros pour la première séance d'entretien et 30 euros pour les sept suivantes. Pour un total de huit séances sur un an.

Un nombre de séances insuffisant

Trop peu pour Géraldine Pierron du collectif "Psychologues citoyens". "Il y a à peine le temps que ce lien de confiance puisse se tisser, que déjà les séances vont se terminer et le patient se réorienter ailleurs" déplore-t-elle. On parle alors plus de "soutien psychologique" plus que de "psychothérapie", remboursé donc à hauteur de 60 % par la Sécu et 40 % pour les mutuelles. Mais il faudra avancer les frais.