Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui se fixe sur les globules rouges et les empêche de véhiculer correctement de l'oxygène. Selon la quantité de monoxyde inhalée, une intoxication peut provoquer des maux de tête, des nausées, des vomissements. En moins d'une heure, il peut être mortel.

Le monoxyde de carbone résulte de la mauvaise combustion au sein d'un appareil ou d'un moteur à combustion. Selon Santé publique France, plus de 85 % de ces intoxications ont lieu dans les habitats. La majorité de ces intoxications accidentelles domestiques sont en lien avec une installation raccordée de type chaudière, poêle/radiateur ou chauffe-eau.

Afin de limiter les risques d'intoxication, le gouvernement recommande, avant chaque hiver, de faire vérifier et entretenir par un professionnel les installations de chauffage, d'eau chaude et les conduits de fumée. Il est aussi conseillé de respecter les conseils d'utilisation et de ne jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu.

Enfin, il est recommandé d'aérer au moins dix minutes par jour, de ne pas boucher les systèmes de ventilation et de les maintenir en bon état. De plus, les groupes électrogènes doivent être placés à l'extérieur et les cuisinières, brasero et barbecue ne doivent pas être utilisés pour se chauffer. En cas de suspicion d'intoxication, il faut aérer immédiatement, arrêter les appareils à combustion (si cela est possible), évacuer les lieux et appeler les secours.

