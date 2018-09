publié le 13/09/2018 à 13:08

Plus de huit millions de Français, dont six millions de femmes, souffrent de migraines, une maladie neurologique qui peut être invalidante. La médecine et la technologie ont pourtant fait de grands progrès. Un nouveau traitement préventif par injection vient justement d'être autorisé en Europe, mais son prix reste élevé.



Au niveau des connaissances aussi, la médecine progresse. A priori, l'origine des migraines serait génétique. Les crises démarrent en raison de facteurs propres à chaque individu, qui peuvent évoluer avec l'âge.



Il y a des déclencheurs internes, comme les variations hormonales, et des déclencheurs externes comme le stress, le manque de sommeil, les variations du climat ou certains aliments, comme le chocolat, les œufs ou certains fromages. Dans les cas les plus graves (environ 10%), les douleurs et les nausées peuvent même durer jusqu'à deux ou trois jours.





Une grande variété de causes comme de traitements

La douleur provient de l'inflammation des vaisseaux du cerveau, c'est pour cette raison qu'on prescrit des anti-inflammatoires et des vasodilatateurs pour soulager les personnes migraineuses. Ostéopathie, hypnose, acupuncture, tout ce qui peut réduire un stress déclencheur peut également aider.

Côté prévention, certains antidépresseurs et antiépileptiques peuvent réduire le nombre de migraines. Enfin, des start-up ont créé des objets comme le Cefaly, une sorte de serre-tête qui stimule le nerf supra-orbitaire, ou encore le gammaCore, un boitier que l'on presse sur le nerf vague au niveau du cou.