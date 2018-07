publié le 30/11/2016 à 13:02

La dépression saisonnière est cette espèce de léthargie qui vous enveloppe et qui n'a rien à voir avec la dépression classique qui, elle, peut se solder par des idées noires. Il s'agit là d'une dépression "light", censée disparaître lorsque sonnera l'heure du printemps. En attendant, il est possible que vous ne vous sentiez pas en forme olympique.



Vous avez l'impression que quoi que vous entrepreniez, c'est compliqué, tout est difficile, rien n'est motivant. Seule votre couette vous intéresse. Votre libido est aux abonnés absents. Et vous croyez vous en sortir en vous gavant de sucreries. Le contraire de ce qu'il faut faire si vous ne voulez pas aggraver les choses tout en faisant du gras ! Un message qui s'adresse tout particulièrement aux femmes. Non pas parce qu'il leur est interdit de se laisser aller, mais parce que la dépression saisonnière les touche plus souvent que les hommes.

Pour échapper à cette menace, il faut tout d'abord traquer la lumière. Vous pouvez opter pour la luminothérapie, mais rien ne vaudra jamais la bonne vieille lumière naturelle, celle du jour. Elle fait des miracles, même par temps couvert. Profitez donc de la moindre occasion qui s'offre à vous, lors d'une pause déjeuner ou si vous avez une course à faire, pour mettre le nez dehors.

Sport, fruits et légumes

Autre chose : le sport. Lorsque vous vous remuez, vous produisez de l'endorphine, plus connue sous le nom d'"hormone du bonheur". Et on n'a pas trouvé mieux que le bonheur pour faire un sort à la dépression. Si vous commencez votre journée par une demi-heure d'exercice (ou une heure pour les plus courageux), votre moral vous en saura gré.



Si vous ne parvenez pas à vous en sortir, n'hésitez pas à consulter. Les antidépresseurs sont parfois utiles, mais ce sont des médicaments. Il faut donc qu'ils vous soient prescrits par un médecin. Consultez en priorité votre marchand de fruits et légumes. Il se pourrait bien qu'il vous soigne à coups d'oranges, de kiwis, de clémentines, de choux, de navets, de poireaux ou de potirons. De très bons antidotes contre la déprime saisonnière.