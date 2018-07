Michel Cymes vous livre ses conseils contre les rots

publié le 28/03/2018 à 10:50

Cela se passe toujours au moment où vous êtes en présence d'une personne que vous avez l'intention d'éblouir par votre discours. Ou alors en pleine réunion, au moment précisément où il y a un grand silence. Et là, bim ! Le petit rototo qui vous décrédibilise sur à peu près cinq générations.



Après, pour revenir il faut ramer. Vous pouvez toujours tenter une vanne du style "Je viens de terminer mon biberon" ou un truc de ce genre, mais c'est compliqué.

Tout vient de votre estomac ou de votre œsophage. C'est de l'air qui n'a rien à y faire qui remonte à la surface. Sur le plan physiologique, il n'y a rien de plus normal. Les choses se passent souvent après avoir mangé.

Pendant la digestion, votre estomac travaille. Il transforme les aliments en bouillie et fabrique du gaz. Si la pression est trop importante, il faut que ça sorte. C'est le rot, avec un petit bruit provoqué par les vibrations du cardia, un orifice qui se trouve à la jonction de l'estomac et de l’œsophage.



Que faire pour éviter de se retrouver dans une situation embarrassante ? D'abord, éviter les boissons gazeuses. Je vous ai parlé du gaz qui est dans votre estomac. Si vous en rajoutez avec un soda, ne vous étonnez pas ensuite d'éructer à qui mieux-mieux.

Soit vous avalez, soit vous parlez

Il faut aussi éviter de trop manger, sinon l'estomac se distend. Cela se traduit pas des ballonnements. Il faut enfin diminuer les graisses. Car si vous obligez votre estomac à fabriquer plus d'acides pour digérer les lipides, ça se termine par un rototo.



Sinon il convient d'éviter la sieste juste après avoir mangé : en position allongée, le rototo est en embuscade. J'ajouterai qu'il faut aussi surveiller ce qu'on dit. Quand on est à table, on parle. Le piège c'est de parler en même temps qu'on avale son repas. Soit vous avalez, soit vous parlez.

Par ailleurs, si vous mangez trop vite, sachez qu'il y aura aussi du rototo dans l'air. Quand on ne mastique pas assez, on donne un supplément de boulot à l'estomac. J'en profite pour répéter qu'en soignant la mastication au point de transformer les aliments en bouillie liquide avant de les avaler, c'est bon pour la digestion, pour la denture et pour parvenir à satiété plus rapidement.



Mais le rototo, c'est aussi culturel. Si un jour ça vous échappe alors que vous êtes en train de manger un couscous royal à Marrakech, gardez le sourire et ayez l'air le plus naturel qui soit. Au Maghreb, le rot n'est pas impoli. Au contraire, il signifie que vous vous êtes régalé. Une manière comme une autre de féliciter la cuisinière.